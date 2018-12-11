Украинцы недовольны решением властей разорвать дружбу с Россией (СКРИНШОТ)

Украинский телеканал NewsOne в прямом эфире поинтересовался у зрителей насчет их мнения о разрыве договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Как сообщал «Новый День», накануне президент Украины Петр Порошенко разорвал соглашение, подписав соответствующий указ.

Телевизионщики задали украинцам вопрос – какой из двух стран будет выгодна денонсация договора о дружбе. В ходе программы в студию позвонили почти 10,2 тыс. человек. Подавляющее большинство (93%) высказали мнение, что разрыв соглашения пойдет на пользу России. Только 7% респондентов сочли, что такой шаг будет выгоден Украине.

Украинцы негативно оценили разрыв договора о дружбе с России, скриншот видео NewsOne

Напомним, договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией был заключен 31 мая 1997 года и вступил в силу 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением каждые десять лет, если ни одна из сторон не пожелает его расторгнуть.

Киев решил не продлевать договор о дружбе между Украиной и Россией в сентябре 2018 года. Более того, глава украинского МИДа Павел Климкин анонсировал пересмотр всех соглашений с Москвой. В МИД России решение Киева назвали деструктивным шагом.

3 декабря Порошенко внес в Верховную раду законопроект о прекращении договора о дружбе с РФ с 1 апреля 2019 года. 6 декабря парламент утвердил документ. 10 декабря Порошенко подписал данный закон, призвав рассматривать его «как часть стратегии Украины по окончательному разрыву с колониальным прошлым и переориентации на Европу».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал разрыв договора о дружбе не в интересах украинского народа, с которым россиян «связывают узы братских, родственных отношений». Официальный представитель Кремля выразил сожаление в связи с тем, что киевский режим принял «столь опрометчивое решение».

Напомним, в конце ноября глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина намерена в ближайшее время разорвать еще около 40 договоров с Россией, заключенных до 2014 года, из-за их бессмысленности. В Совете Федерации в ответ заявили, что от расторжения соглашений больше пострадает Украина и украинцы, работающие в России. Такое мнение, в частности, выразили сенаторы Олег Морозов и Владимир Джабаров.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

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