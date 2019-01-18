Климкин: Дипотношения с Москвой можно не рвать – их нет

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин констатировал фактический разрыв дипломатических отношений с Россией, несмотря на то, что они формально существуют.

Оставшиеся контакты сведены к «абсолютному минимуму» и касаются отдельных гуманитарных случаев.

«У нас по факту нет никаких дипломатических отношений с Российской Федерацией, они минимизированы до абсолютного минимума, который направлен только на защиту наших граждан», – заявил Климкин.

Министр добавил, что сейчас ведутся переговоры с рядом стран, которые могли бы представлять Украину на переговорах с Россией. Вопросы, которые будут делегированы таким представителям, касаются украинских граждан, отбывающих уголовное наказание в РФ.

«Мы проводим консультации с некоторыми из наших друзей относительно возможности, чтобы они представляли нас. Не буду называть страны, поскольку это, в том числе, вопрос вежливости, но это сумасшедший объем работы… И пока что ни одна из них не готова даже приблизительно выполнять тот объем работы, который выполняют наши консулы», – посетовал Климкин и добавил, что на территории «страны-агрессора» сейчас пребывают с разными целями около 2,5 млн граждан «Незалежной».

Напомним, в середине декабря большинство граждан Украины во время опроса выразило недовольство действиями Порошенко и Климкина, по инициативе которых Киев разорвал Большой договор с Россией.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.01.19

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