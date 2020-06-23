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Вторник, 23 июня 2020, 04:05 мск

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Украина возобновляет практику Порошенко по разрыву договоров с Россией

Фото: novyny.org

Киев возобновляет начатую Петром Порошенко ревизию договорной базы двусторонних украино-российских отношений в сторону её дальнейшего сокращения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Ранее Киев уже прекратил действие целого ряда договоров и с Москвой, и в рамках СНГ. В начале 2019 года по инициативе «Незалежной» окончательно утратил силу так называемый Большой договор о Дружбе между Украиной и Россией.

«До войны у нас было 453 подписанных двусторонних соглашения. Сейчас остается в силе около 300 документов, но продолжается дальнейшая ревизия того, от чего мы можем отказаться», – приводит РИА Новости слова Боднара.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.06.20

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