Порошенко уничтожил единственное свидетельство украинской принадлежности Крыма

Договор о дружбе с Россией (Большой договор), который разорвал президент Порошенко, был единственным юридическим межгосударственным договором с Россией, в котором указывалась принадлежность Крымского полуострова Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Генерал отметил, что при подготовке и составлении именно этого большого и подробного соглашения был впервые и определённо поставлен вопрос о «чётком определении (государственных) границ» Украины, включая Крымский полуостров.

«Именно тогда и мы, и Россия, признали, что Крым является частью Украины. А если мы разрываем эту сделку, Россия очень активно и эффективно будет манипулировать тем, что договор не действует, поэтому определение границ, которое было закреплено этим соглашением, отныне не имеет юридического статуса», – цитирует Маломужа украинское агентство «Главред».

Бывший глава СВР Украины предположил, что прежде чем разрывать договор, депутатам и президенту можно было попробовать вынести за скобки невыгодные для Киева положения.

Напомним, «Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной» или «Большой договор» был ратифицирован Верховная радой 14 января 1998 года, а Госдумой – 25 декабря 1998 года и вступил в действие 1 апреля 1999 года.

Договор определял взаимное обязательство по защите прав и свобод граждан обеих стран на своих территориях, а также взаимодействие Украины и России в ООН и других международных организациях, включая экономические, финансовые, и оказание поддержки друг другу во вступлении в международные организации и присоединении к соглашениям и конвенциям, участником которых не является одна из стран.

Обе стороны обязались уважать территориальную целостность и подтвердили нерушимость существующих между ними на момент подписания договора границ.

10 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал утверждённый Верховной радой закон о прекращении договора о дружбе и сотрудничестве с Россией с 1 апреля 2019 года.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 24.12.18

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