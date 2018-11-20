Вашингтон проморгал «Турецкий поток», Брюссель – в растерянности Западная пресса о новой газовой «трубе» из России в Европу

Судьба европейского энергетического рынка зависла в ожидании решения Брюсселя и непосредственно стран юго-восточной Европы по поводу использования трубопровода «Турецкий поток», одну из нитей которого планируется протянуть в страны ЕС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исходя из публикаций в американских и европейских СМИ, можно сделать вывод, что Вашингтон в своей санкционной политике «проморгал» «спринтерскую» стройку трубопровода, обрушив свое недовольство на более крупную «трубу» – «Северный поток-2». При этом Европа, признавая морскую нить «Турецкого потока» за достижение, пока аккуратна в высказываниях и оценках, подчеркивая, что здесь вступает в игру политика.

Как отмечает американское деловое агентство Bloomberg, администрация американского Белого дома не угрожала конкретными санкциями против «Турецкого потока», и сосредоточилась на другом крупном проекте – «Северный поток-2», который должен доставить российский газ в Германию через Балтийское море в 2019 году. В результате, как отмечается в публикации, Россия в обход санкций США приблизилась к тому, чтобы дотянут свою трубу до Турции и границ южной Европы.

Как пишет турецкая газета Milliyet, министр энергетики США Рик Перри уже поспешил с заявлением о том, что новый трубопровод угрожает безопасности западных стран. «США ведут борьбу против «Турецкого потока» и «Северного потока-2», и причины очевидны. Граждане Украины и граждане Европы не должны стать заложниками поставок энергоресурсов из одного источника», – сказал он.

В этой связи примечательной также является статья американского ресурса World politics review, в которой напоминается, что в середине ноября Перри посетил Центральную и Восточную Европу, «предупреждая страны» о недопустимости углубления связей с Россией. «Визит стал новым способом давления администрации Трампа в регионе, где энергетика является частью более широкого геополитического соперничества. Перри дал понять, что Вашингтон готов активизировать борьбу, которую давно начала Россия – с ее огромными запасами газа и ядерными связями с бывшими странами советского блока – против Европейского Союза», – пишет издание.

Примечательно, что Bloomberg также обращает внимание на слова президента РФ Владимира Путина, который назвал газопровод их России в Турцию «ярким и хорошим примером защиты своих национальных интересов». В статье поясняется, что «Турецкий поток» поможет снизить зависимость от транзитных маршрутов через Украину и увеличить свою долю российского топлива на рынке в Турции».

«С запуском первой линии ежегодные поставки газа в Турцию из Россию вырастут на 54% – или 15,75 млрд кубометров – и обеспечат для «Газпрома» место на самом заманчивом рынке», – отмечает издание. Bloomberg также приводит данные Оксфордского института энергетических исследований, согласно которым в прошлом году Турция была самым крупным потребителем газа в регионе.

Вместе с тем американские СМИ отмечают, что сейчас неясным остается одно – могут ли новые российские газовые потоки окончательно пробиться в ЕС. Для России «приоритетным вариантом» является трубопровод в Болгарию с дальнейшими поставками в направлении Австрии и Греции, а также – в Италию. Однако напряженные политические отношения между Россией и ЕС создают неопределенность для расширения трубопровода, пишет Bloomberg.

«Если с ЕС будет достигнуто соглашение о транспортировке газа через «Турецкий поток», «Газпром» и его турецкий коллега Botas Petroleum Pipeline Corp. вместе построят вторую береговую линию также с годовой мощностью 15,75 млрд кубометров», – говорится в статье.

Европейские СМИ пока воздерживаются от оценочных суждений. Как отмечает немецкое издание Neue Zurcher Zeitung, после завершения строительства морской нитки «Турецкого потока» Путин «удовлетворен небольшими успехами».

«После спора с Брюсселем в 2014 году главе Кремля пришлось похоронить идею «Южного потока». Однако уже в декабре 2014 года Путин как фокусник достал из шляпы идею о «Турецком потоке», который при этом имеет значительно меньшие мощности», – пишет газета.

Немецкое издание также отмечает, что для президента Турции Реджепа Эрдогана трубопровод обеспечивает безопасность поставок и возможную плату за транзит.

«Самым важным вопросом для «Газпрома» будет то, как транспортировать природный газ в Европу. В этот момент вступает в игру политика. Для поставок в ЕС газовый гигант хочет направить природный газ, который сегодня поступает через Украину, через «Турецкий поток». Россия хочет помешать враждебному правительству в Киеве взимать пошлины за транзит. Поэтому не все страны ЕС довольны новым трубопроводом. Если соединение будет успешным в европейской сети, это будет большим успехом для Путина», – пишет газета.

Французское издание Redaction отмечает, что завершение основного этапа в строительстве трубопровода означает сближение между Анкарой и Москвой. «Газпром» начал строительство морской части «Турецкого потока» в мае 2017 года. Прогресс в строительстве второй нити будет зависеть от подписанных соглашений о газе и маршруте поставок. Общая мощность двух линий составит 31,5 млрд куб газа в год. Первый газовый поток, как ожидается, пройдет через трубопровод в декабре 2019 года», – говорится в публикации.

Напомним, накануне состоялась торжественная церемония завершения строительства морской части «Турецкого потока», на которой присутствовали президенты РФ и Турции.

Протяженность трубопровода – около 1100 километров, из них 937 километров – морской трубопровод, он должен состоять из двух ниток: первая предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран южной и юго-восточной Европы.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.11.18

Ученые раскрыли любопытные факты о строении кошачьего языка. / Лоукостер «Победа» угрожает микрогабаритами допустимой ручной клади. / Ученые предрекли катастрофические ливни по всему миру. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»