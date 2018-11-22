«Газпром» выбрал маршрут второй нитки «Турецкого потока»

«Газпром» определился с маршрутом поставок газа в Европу по второй нитке «Турецкого потока». Трубу проложат через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы газотранспортных операторов этих стран, опубликованные в рамках процедуры бронирования будущих мощностей (open season). Данная процедура предусмотрена законодательством Евросоюза (NC CAM) и нужна для строительства новых газопроводов, уточняет издание.

В Болгария и Сербия начнут получать российский газ, начина с 2020 года, Венгрия – с 2021-го, Словакия – во второй половине 2022 года. «Булгартрансгаз» в декабре планирует провести аукцион на предмет будущих мощностей газопроводов на входе в болгарскую систему из Турции и выходе в Сербию. Венгрия, Словакия и Австрия в октябре уже провели аукцион по бронированию новых мощностей с октября 2022 года на семь лет. По данным издания, «Газпром» намеревается забронировать все предложенные мощности.

Напомним, в середине ноября глава российского МИД Сергей Лавров заявил в интервью сербской газете Telegraf, что «Турецкий поток» может быть проложен через территории Болгарии, Сербии и Венгрии. О такой же вероятности говорил минувшим летом и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.11.18

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