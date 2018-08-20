Германия: Украина должна забыть про силовой сценарий возврата Донбасса

Украина должна предоставить Донбассу статус автономии. Об этом заявил научный директор Германо-российского форума Александр Рар.

Как сообщал «Новый День», прошедшая в субботу встреча российского президента Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель длились три часа. Переговоры были обстоятельными и детальными. Стороны обсудили украинский конфликт, реализацию проекта «Северный поток -2», ситуацию в Сирии и сохранение сделки с Ираном. По словам Рара, политики заложили основу для возобновления сотрудничества, а результаты встречи будут видны через несколько недель. Он отмечает: из всех затронутых проблем хуже всего обстоит ситуация с Донбассом, поскольку многое здесь не зависит от России или Германии.

Рар советует Украине забыть про силовой сценарий возврата Донбасса. При этом он подчеркивает, что жители Донбасса никогда не согласятся вернуться под контроль Киева без предоставления региону статуса автономии.

«Украина должна согласиться на две вещи: поэтапное введение миротворцев и предоставление региону обещанной автономии. Киев не имеет права требовать, чтобы «голубые каски» заняли сразу весь регион и разоружили ополченцев. Это невозможно. Кроме того, необходимо изменение логики мышления: Украина не должна пытаться завоевать Донбасс обратно, а обязана приложить усилия для умиротворения ситуации в регионе», – цитируют «Известия» политолога.

По его мнению, Донбассу необходимо поэтапное восстановление, которое при любом сценарии будет болезненным.

Политолог прокомментировал и другие темы, которые затронули политики. Он считает: несмотря на позицию США, Германия пошла на сближение с РФ.

«Меркель как ответственный и прагматичный политик прекрасно осознает: пришло время научиться смотреть на мир без оглядки на Вашингтон. Ведь и у Евросоюза, и у Германии есть собственные интересы, один из которых – крайне важный – налаживание нормальных, конструктивных отношений с Москвой. Другими словами, несмотря на разногласия, России и Германии нужен общий язык, а не нависающая холодная война», – заключил эксперт.

Берлин, Анастасия Зук

Берлин. Другие новости 20.08.18

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