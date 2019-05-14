Зеленский отказался объявлять государственный дефолт по совету Коломойского

Избранный президент Владимир Зеленский не решился объявлять дефолт по государственному долгу Украины после своей инаугурации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом стало известно украинским СМИ.

Сообщается, что в ходе встречи с директорами украинских банков с иностранным участием Зеленский пообещал найти компромисс с зарубежными держателями украинского госдолга, на ежегодное погашение которого требуется сумма превышающая 30% годового бюджета Украины.

«Дефолт – не компромисс, нужно искать компромисс с МВФ», – успокоил избранный президент банкиров.

Напомним, ранее украинский олигарх игорь Коломойский, которого называют главным спонсором шоумена Зеленского, заявлял о необходимости скорейшего объявления Украиной дефолта по всем долгам перед западными и восточными кредиторами.

Одиозный бизнесмен и политик утверждал, что отказ платить по государственным долгам принесёт лишь пользу Украине и, вместе с тем, никак не отразится на её суверенитете.

«Чем дефолт плох? Вон Греция – какие красавцы: сказали, что 500 миллиардов не вернем, и до свидания», – привёл пример Коломойский.

«Я считаю, что (отказ от платежей) нужно было применять еще в 14-м году. Потому что страну разворовали под покровительством, в том числе, Международного валютного фонда и всех иностранных посольств. В казне ноль – ну объявляйте дефолт», – заявлял Коломойский незадолго до выдвижения Зеленского кандидатом в президенты Украины.

Как сообщал «Новый День», вчера Евросоюз потребовал от Зеленского вернуть огромные украинские долги за счёт России.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.05.19

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