Коломойский: Украине следовало объявить дефолт сразу после Майдана

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что отказ платить по государственным долгам принесёт лишь пользу Украине и, вместе с тем, никак не отразится на её суверенитете.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», своё мнение олигарх высказал в интервью украинской журналистке Соне Кошкиной.

«Чем дефолт плох? Вон Греция – какие красавцы: сказали, что 500 миллиардов не вернем, и до свидания», – привёл пример Коломойский.

«Я считаю, что (отказ от платежей) нужно было применять еще в 14-м году. Потому что страну разворовали под покровительством, в том числе, Международного валютного фонда и всех иностранных посольств. В казне ноль – ну объявляйте дефолт», – уверен бизнесмен.

Коломойский убеждён, что никакого ущерба украинской государственности такой радикальный шаг не принесёт.

«Дефолт еще никогда никому не повредил. Что касается страны, так 100%. Ну да, у меня нет денег. А чем банкротство отличается от дефолта? Вы так говорите, будто дефолт – это конец государственности. Греция потеряла хоть один остров из своей государственности? – задался риторическим вопросом олигарх. – Да они в гробу всех видели!».

Как сообщал «Новый День», менее месяца назад Россия обжаловала решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге по выплате компенсаций фирмам украинского олигарха Коломойского за потерю активов в Крыму. В министерстве юстиции РФ отказались признавать решение, «в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.11.18

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