Дефолта не будет: МВФ выбьет из Украины всё

Кабинет нового президента Владимира Зеленского намерен обязать правительство выполнять все установки Международного валютного фонда и пунктуально погашать все полученные ранее огромные кабальные займы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», активно сотрудничать с МВФ и другими международными кредитными организациями пообещал также сменивший Александра Турчинова новый глава Совета национальной безопасности Украины Александр Данилюк.

Глава СНБО анонсировал подписание большой и подробной программы сотрудничества «Незалежной» с крупнейшими мировыми кредиторами.

«Договорились, что мы будем сейчас активно сотрудничать с МВФ и с другими международными институциями для того, чтобы подготовиться за время летнего периода, за время выборов относительно подготовки новой программы, которая даст дополнительной толчок для развития нашей страны», – сформулировал задачу Данилюк на брифинге в Киеве.

«Все украинцы ожидают обновления политической элиты, обновления государственных органов власти, и поэтому внеочередные выборы призваны, чтобы скорее обновилась Верховная Рада и состав Кабинета министров. Чтобы мы имели все эти органы, настроенные на серьезные изменения и работали, как единая команда. Это разделяет МВФ, потому что это то, что нужно для успешного сотрудничества», – добавил глава украинского Совбеза.

Данилюк также назвал первые задания поступившие от МВФ для «Незалежной».

«Это решения, направленные на борьбу с коррупцией, на перезапуск судебной реформы, на переформатирование правоохранительной системы – это все то, что ранее МВФ почти навязывал для Украины, но не было желания в Украине этого делать. Сейчас ощущается, что новая власть готова реально делать эти изменения, которые важны сейчас для всех украинцев», – отчитался Данилюк.

Ранее в кабинете президента Зеленского заявили, что сотрудничество с МВФ будет продолжаться до тех пор, пока «у Украины не будет сильной экономики». Президент сегодня уже встретился с представителями МВФ.

Напомним, накануне одиозный украинский олигарх Игорь Коломойский, кторого называют главным спонсором шоумена Зеленского, выступил за объявление Украиной государственного дефолта.

«Мы должны относиться к нашим кредиторам так же, как Греция. В 2015 году Афины столкнулись с кредиторами и стали первой развитой страной, которая не выплатила кредит МВФ. Сколько раз был дефолт в Аргентине? И что, они реструктурировали все. Все в порядке», – заявил Коломойский.

То же самое олигарх говорил и на старте президентской кампании Владимира Зеленского в конце прошлого года: «Чем дефолт плох? Вон Греция – какие красавцы: сказали, что 500 миллиардов не вернем, и до свидания».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.05.19

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