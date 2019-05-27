Цугцванг Зеленского: в Киеве оценили последствия возможного дефолта

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в трудном положении: предлагаемые ему сценарии развития страны ведут к неминуемому краху.

Как уже сообщал «Новый День», олигарх Игорь Коломойский заявил, что Зеленский должен объявить дефолт и освободить страну от обязанности выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ).

Напомним, МВФ требует чтобы, Украина заплатила по счетам предыдущего президента и выполнила условия, ранее выдвинутые фондом. Только после этого она может рассчитывать на дальнейшую финансовую помощь. На сегодняшний день внешний долг Украины оценивается в 417 млрд гривен, причем около 60% этой суммы (9 млрд долларов) страна должна выплатить в иностранной валюте.

«Мы должны относиться к нашим кредиторам так же, как Греция. В 2015 году Афины столкнулись с кредиторами и стали первой развитой страной, которая не выплатила кредит МВФ. Сколько раз был дефолт в Аргентине? И что, они реструктурировали все. Все в порядке», – считает Коломойский.

В Раде придерживаются другого мнения: дефолт может в буквальном смысле убить страну: «Я думаю, что гривна будет за 200 (за доллар), я думаю, что будет полное обнищание населения, а потом – да, с нуля начнем подниматься. Но кто выживет с этого нуля?» – цитирует РБК депутата Вадима Рабиновича.

Эту точку зрения разделяют и бывшие украинские топ-менеджеры: «Такие легковесные советы, конечно, не должны приниматься к рассмотрению просто потому, что так нельзя выстраивать свою финансово-экономическую политику. Непосредственно с МВФ связаны и Всемирный банк, и европейские организации, и финансовые рынки. Поэтому просто так объявить дефолт – это абсолютно неправильно, потому что сразу же последует реакция всех этих финансовых институций. У нас же задолженность не только перед МВФ, но и перед всеми финансовыми структурами. Более того, к этим обязательствам примыкают кредиты частного сектора», – заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Коломойский же настаивает: если Зеленский будет заигрывать с западными странами вообще и ВМФ в частности, он потеряет поддержку народа: «Он закончит, как Порошенко. У него будут такие же рейтинги – 5%, 10% или 15% вместо 73% (с которыми Зеленский выиграл выборы)».

В той же Раде согласны: МВФ лишает страну суверенитета в обмен на очередные подачки.

Киев, Платон Ефимчук

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