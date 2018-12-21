Коломойский: Россия сплочена – развала не будет

Российская Федерация ничем не напоминает Советский Союз, тем более, накануне его развала. Чего нельзя сказать об Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом скандальный олигарх и экс-глава Днепропетровской области Игорь Коломойский рассказал в интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Гордон, как известный приверженец идеи «скорого и неизбежного развала России», очень удивился, когда Коломойский высказал в беседе с ним уверенность в единстве и сплочённости сегодняшней Российской Федерации под управлением Владимира Путина.

«Вы считаете, что Россия сплотилась?», – удивился Гордон.

«Ниче себе! Я считаю, что да. А сколько у Путина процентов (на выборах – «НД»), он взял?», – парировал Коломойский.

«А помните, как Советский Союз рассыпался – щёлк и колосс на глиняных ногах упал и всё. А какая сплоченная страна была!», – иронически поддел олигарха журналист.

«Нет, не была она сплочённая. Тогда она не была сплочённая. Она была скреплена чем-то, но она не была сплочённая. Люди внутри уже, все национальные движения поднимались. В России же – нет. Где национальные движения в России? Сегодня их нет и не может быть», – отрезал Коломойский и добавил, что как раз сегодняшней Украине, в конфликте с возглавляемой Путиным Россией, угрожает и распад, и полная потеря государственности.

Как сообщал «Новый День», недавно Коломойский заявил, что отказ платить по государственным долгам принесёт лишь пользу Украине и, вместе с тем, никак не отразится на её суверенитете.

Симферополь, Валентин Карамазов

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