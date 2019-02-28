Поспорил с Коломойским: экс-министр распадающейся Украины наколдовал развал России

Бывший министр экономики Украины (1992) Владимир Лановой заявил, что Российская Федерация, по его мнению, – это империя, а все империи, как учат в школе, рано или поздно распадаются.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом бывший министр и не очень удачливый украинский политик заявил киевскому изданию «Главред».

При этом, Лановой выразил уверенность, что распад России станет благом для российского народа. И чем быстрее это произойдёт тем, по его мнению, лучше для россиян.

«Все империи распадались раньше или позже. Россия – поработительница народов – тоже закончит свою историю», – уверен экс-министр.

Вместе с тем, очередной украинский оракул отметил, что есть одна загвоздка: ни одна развалившаяся ранее империя не обладала ядерным оружием.

«Еще не было империи с ядерной боеголовкой под мышкой. Это затрудняет решение проблем, которые создает Москва в современном мире», – грустно заметил Лановой.

Между тем, в декабре прошлого года одиозный украинский олигарх Игорь Коломойский уверенно заявил, что устойчивости России ничего не угрожает и добавил, что Российская Федерация ничем не напоминает Советский Союз, тем более, накануне его развала. Чего как раз нельзя сказать об Украине.

Об этом скандальный олигарх и экс-глава Днепропетровской области Игорь Коломойский рассказал в интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Гордон, как ещё один известный приверженец идеи «скорого и неизбежного развала России», очень удивился, когда Коломойский высказал в беседе с ним уверенность в единстве и сплочённости сегодняшней Российской Федерации под управлением Владимира Путина.

«Вы считаете, что Россия сплотилась?», – удивился Гордон.

«Ниче себе! Я считаю, что да. А сколько у Путина процентов (на выборах – «НД»), он взял?», – парировал Коломойский.

«А помните, как Советский Союз рассыпался – щёлк и колосс на глиняных ногах упал и всё. А какая сплоченная страна была!», – иронически поддел олигарха журналист.

«Нет, не была она сплочённая. Тогда она не была сплочённая. Она была скреплена чем-то, но она не была сплочённая. Люди внутри уже, все национальные движения поднимались. В России же – нет. Где национальные движения в России? Сегодня их нет и не может быть», – отрезал Коломойский и добавил, что как раз сегодняшней Украине, в конфликте с возглавляемой Путиным Россией, угрожает и распад, и полная потеря государственности.

Симферополь, Валентин Карамазов

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