Зеленский выставляет Украину на распродажу и возвращает в страну казино

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Ограничение было введено в стране в 2001 году и с тех пор украинский парламент неоднократно продлевал этот запрет.

Зеленский в ходе общения с представителями турецкого бизнеса заявил, что планирует провести на Украине в 2019 году земельную реформу и открыть рынок земли, которая является «лучшей в мире по качеству», уже в следующем году. По мнению украинского президента, на рынок можно будет вывести 40 миллионов гектаров земли. Зеленский также отметил, что рассчитывает на приход турецких инвесторов в страну.

Ранее в президентской партии «Слуга народа» заявили, что уже готовят законодательную инициативу о снятии моратория на продажу земель сельхозназначения.

Напомним, что Верховная Рада в конце прошлого года продлила мораторий на продажу сельскохозяйственных земель до 1 января 2020 года. Площадь сельхозугодий на Украине составляет 42,7 млн га, или 70% площади всей территории страны, площадь пашни – 32,5 млн га, или 78,4% всех сельхозземель, уточняет издание «Украина.ру».

В 2016 году Международный валютный фонд призвал Киев снять запрет на продажу земли, ссылаясь на то, что мораторий мешает полноценному развитию аграрной отрасли и использованию земель в качестве залогового имущества при получении кредитов. В 2018 году с требованием снять ограничения выступил Европейский суд по правам человека после рассмотрения жалобы двух украинцев на запрет продажи сельскохозяйственных угодий. По мнению Страсбургского суда, запрет на покупку и продажу земель на Украине нарушает конвенцию по правам человека. Однако власти Украины всячески затягивали проведение земельной реформы. Против отмены моратория выступают некоторые фракции Верховной Рады из опасений, что иностранцы скупят землю у населения по низким ценам.

Кроме того, Зеленский сегодня заявил о планах легализовать азартные игры и казино на Украине. По его словам, новшество коснется пятизвездочных отелей. Легальный игорный бизнес, полагает Зеленский, окажет положительное влияние на развитие туризма в стране. Азартные игры на Украине запретили 10 лет назад.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

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