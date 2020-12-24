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Четверг, 24 декабря 2020, 17:00 мск

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В Донбассе ОБСЕ обнаружила пропажу 93 украинских танков

Фото: news.24tv.ua

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ обнаружила отсутствие в специальных местах отведения от линии фронта 93-х танков вооружённых сил Украины (ВСУ). Они обязаны были находиться там после заключённых договорённостей о перемирии в августе текущего года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о «пропаже» танков говорится в последнем отчёте СММ ОБСЕ. В боксах и на площадках обнаружено лишь 28 танков.

Кроме того, из мест отведения в неизвестном направлении исчезли 28 артиллерийских орудий разных видов и калибров.

Как сообщал «Новый День», число нарушений договора о прекращения огня на линии разделения в Донбассе всего за неделю увеличилось более, чем в шесть раз – с 30 до 200. Миссия ОБСЕ зафиксировала выдвижение украинской бронетехники ближе к позициям из мест, где она обязана находиться по договору.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.12.20

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