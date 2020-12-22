Посольство США обвинило Россию в «агрессии» против украинского солдата-наркомана

Американское посольство на Украине обвинило Россию в обострении ситуации на линиии фронта в Донбассе.

Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение обстрелов на линии разделения – с 30 до 200 – за последнюю неделю, причём, в основном, с украинской стороны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в Донецкой народной республике оставили за собой право на адекватный ответный огонь.

Тем не менее, в США, по обыкновению, вновь обвинили Россию, приписав Москве «ранение гражданского лица и двух украинских военнослужащих», а также «захват» одного солдата.

«Обеспокоены известиями о захвате украинского солдата, ранении гражданского лица и двух украинских военнослужащих в результате нарушения режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения. Призываем Россию прекратить агрессию, которая наносит ненужные страдания украинским гражданам», – заявило посольство США у себя в Фейсбуке.

Напомним, накануне бойцы народной милиции ДНР задержали обколотого наркотиками украинского солдата, который, потеряв ориентацию в пространстве, вышел на позиции армии Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

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