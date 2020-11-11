«Это очередная имитация» – Грызлов забраковал украинский план по урегулированию в Донбассе

Украина представила в минскую Трёхстороннюю контактную группу (ТКГ) не план по урегулированию в Донбассе, а некий «проект, направленный на ревизию Минских соглашений», что абсолютно недопустимо.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель России в ТКГ Борис Грызлов.

Кроме того, по словам Грызлова, вся показная активность украинской стороны в последнее время направлена исключительно на то, чтобы убедить Германию и Францию в необходимости созыва саммита в «нормандском формате».

«Сегодня состоялось очередное заседание контактной группы, к которому украинская сторона должна была подготовить проект плана действий по урегулированию конфликта в соответствии с минскими соглашениями. Вместо этого украинская делегация представила совершенно иной проект. Представленные Украиной предложения полностью противоречат минским соглашениям и «нормандским» обещаниям Украины. Это не проект совместных действий, это проект, направленный на ревизию минских соглашений», – приводит ТАСС слова российского представителя.

«Представленный проект плана – это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью – созыв очередного саммита «нормандского» формата», – отметил Грызлов и обвинил украинскую сторону в возобновлении обстрелов в Донбассе.

«В Донбассе считают, что нынешние киевские власти действуют так же, как предыдущие. Перед выборами Киев обещает мир, а после выборов – начинает новые обстрелы, другие вооруженные провокации в Донецкой и Луганской областях...

Подчеркну, никакого доверия украинской стороне быть не может, пока она не начнет исправлять предыдущие нарушения и займет ответственную позицию», – добавил Грызлов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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