В Донбасс вновь пришла война

Обстановка на линии фронта в Донбассе фактически вернулась к ситуации до объявленного в августе 2020 года «всеобщего перемирия». Интенсивность обстрелов территории ЛДНР украинской артиллерией в последние недели возрастает с каждым днём.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об очередных бомбёжках с украинской стороны сообщил мэр Горловки (ДНР) Иван Приходько.

По его словам, ночью по городу, а также окрестностям Донецка были нанесены удары из тяжёлой артиллерии и танков. В результате повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома.

«Возобновился обстрел тяжёлым вооружением в районе шахты Гагарина. Работает танк. Будьте осторожны, берегите себя! Есть прилёты в жилую застройку посёлка. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Обстрел продолжается. Попадание в жилой дом по улице Смирнова, 6. Ранен мирный житель. Посёлок Шахты.

Пострадавший, Р. Григорий Витальевич, 18.09.55 г.р. Открытый перелом левого предплечья, перелом ребер, пневмоторакс, ЗЧМТ, МВТ. Состояние тяжёлое», – приводит информацию Приходько «ПолитНавигатор».

Российский военкор Семен Пегов подтвердил обстрелы и посетовал, что в Москве никому нет до этого дела.

«Пока в Москве считают синяки и ушибы сторонников Навального, по самым обычным русским людям на Донбассе прямо сейчас ведут огонь из танков и тяжелых минометов. В результате обстрела ВСУ ранен житель Горловки. Вероятнее всего осколком – от мины или танкового снаряда. Это, конечно, не такое серьёзное оружие как дубинка, но очевидно – что тоже не очень приятно.

Друзья из Донецка передают – состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Только вот новостей об этом – ноль. Как и о том, что в донбасском селе Сигнальное уже есть попадания как минимум в пять жилых домов. Но это ведь для прогрессивных граждан прекрасной России будущего – совсем другая Россия. Не трендовая. Значит и живут там – не люди. Статисты. Не в пример сегодняшним «борцам за свободу», – укоряет Пегов российских «революционеров».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.02.21

Около 2 тысяч крымчан остались без жизненно важных препаратов. / Зеленский приказал арестовать все активы бизнес-империи Медведчука. / Признание «Спутник V» западным научным журналом вынудит Киев повторно запретить российскую вакцину. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»