Глава МИД Украины обрушился на генерального секретаря ООН за игнорирование «Крымской платформы»

Организация объединённых наций должна дать ответ Украине, почему её генеральный секретарь и его первые заместители не приняли участие в проводившемся недавно в Киеве саммите «Крымская платформа», где ставился вопрос о «российской оккупации».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на брифинге в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам Кулебы, Киеву теперь абсолютно ясно, что решение ООН игнорировать саммит было принято «по политическим мотивам».

«Это произошло абсолютно по политическим мотивам, и мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения, ведь ключевым заданием ООН является именно поддержка мира и безопасности», – негодовал министр иностранных дел Украины.

Как сообщал «Новый День», организованная Киевом «Крымская платформа» должна была стать катапультой, мощным броском, вернувшим Украину в самый центр международной повестки. Ожидалось, что «все прогрессивное человечество», точнее – лучшие его представители, еще точнее – главы ведущих мировых держав и множества других стран, осуждающих Россию, соберутся в Киеве, выразят Украине свою поддержку, а затем активно включатся не только в процесс возвращения Крыма, но и превращения «Незалежной» в ведущего игрока на международной арене.

Однако в итоге лидеры не приехали, а саммит превратился в никому не нужное пиар-мероприятие.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 16.09.21

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