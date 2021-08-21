Судьбу Крыма будут решать без учета мнения крымчан

Власти Украины отказали представителю Крыма в участии в форуме «Крымская платформа».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Киев предпринимает отчаянные площадки, чтобы вернуться в главные темы международной повестки. «Крымская платформа» призвана стать площадкой, где разные государства, организации и эксперты будут разрабатывать стратегии возвращения полуострова в состав Украины, а также подпишут декларацию. «Это большой политический документ, беспрецедентный по масштабу. В нем отражены конкретные направления, по которым мы будем двигаться к деоккупации Крыма», – заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, добавив, что «Крымская платформа» переведет Незалежную из статуса жертвы в статус спасателя.

При этом судьбу Крыма, по старой украинской традиции, собираются решать без учета мнения самих крымчан.

Так, заявка руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александра Молохова на участие в форуме украинскими властями была проигнорирована.

«Видимо, киевские власти испугались, что мировая общественность узнает, что никакой оккупации не было, что это миф, созданный украинской пропагандой. Ведь на самом деле крымчане лишь исправили историческую ошибку, воспользовавшись своим законным правом на референдум, и сделали то, к чему так долго стремились, – вернулись к себе домой, в Россию», – цитирует Молохова РИА «Новости».

«Крымская платформа» начнет работу в Киеве 23 августа. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».

Напомним, в начале августа Всероссийский центр исследования общественного мнения предложил жителям Крыма ответить на вопрос: как бы они сейчас проголосовали на референдуме по вопросу вхождения полуострова в состав РФ.

88% респондентов ответили: за воссоединение с Россией.

Симферополь, Олег Яковенко

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