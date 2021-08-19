Социологи выяснили, сколько крымчан сегодня проголосовали бы за воссоединение с Россией

88% жителей Крыма снова бы поддержали решение о вхождении полуострова в состав России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 19 августа исполнилось 30 лет ГКЧП. События августа 1991 года привели к распаду СССР, и Беловежским соглашениям, оставившим Крым в в составе Украины.

Спустя 22,5 года полуостров вернулся в Россию: участие в референдуме 16 марта 2014 года приняли 83,1% жителей Республике Крым (тогда АРК) и 89,5% севастопольцев. За вхождение в состав России в качестве субъекта федерации проголосовали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.

Накануне 30-летния ГКЧП Всероссийский центр исследования общественного мнения предложил жителям полуострова ответить на вопрос: как бы они сейчас проголосовали на референдуме.

88% респондентов ответили: за воссоединение с Россией. 7% затруднились дать ответ, 5% заявили, что голосовали бы за статус Автономной Республики Крым в составе Украины.

При этом 93% участника положительно оценивают воссоединение Крыма с Россией, а 89% высказали мнение, что под российским флагом полуостров развивается успешнее, чем под украинским. Противоположной точки зрения придерживаются 2%. Еще 4% считают, что Крым не развивается ни тогда, ни сейчас.

Сегодняшним положением дел на полуострове довольны 75% респондентов, не довольны – 21%.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.08.21

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