Украина готова разместить у себя американские ПВО

Украина может разместить на своей территории американские ПВО, заявил украинский вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников. Он предложил Вашингтону расширить пакет безопасности для Киева, сообщили в пресс-службе правительства Украины.

«Важно расширить пакет в сфере безопасности для Украины. В первую очередь, за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет», – заявил Резников во время визита в США.

Ранее украинский вице-премьер заявил, что Россия использует территорию Крыма как базу для военных операций на Ближнем Востоке, Африке и влияния на Балканы. Киев якобы увидел признаки развертывания на полуострове ядерного оружия.

Вашингтон, Наталья Рязанова

Вашингтон. Другие новости 10.08.21

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