В администрации Зеленского открестились от планов размещения на Украине ПВО США

Слова вице-премьера Украины Алексея Резникова о готовности Киева разместить на территории страны американские средства ПВО не стоит рассматривать всерьез и считать официальной позицией власти.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

«Я думаю, что это заявление господина Резникова следует трактовать не как намерение, а как гипотетическую возможность или гипотетический вариант усиления безопасности в Украине – это не то, что Украина всерьез рассчитывает в ближайшее время прибегнуть к приглашению американцев и установлению военных баз», – сказал Никифоров.

Между тем, ранее о необходимости разместить на территории Украины американские системы ПВО Patriot уже заявлял глава Офиса Зеленского Андрей Ермак.

Украинские эксперты уверены, что подобными провокационными заявлениями Киев повышает ставки для торга с Москвой на возможных в будущем переговорах.

Симферополь, Валентин Карамазов

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