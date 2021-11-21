В Донбассе украинская армия впервые применила Javelin в бою

Вооруженные силы Украины впервые применили противотанковый ракетный комплекс Javelin в боевых действиях на линии фронта в Донбассе против военных ЛДНР.

Как передаёт коррреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова сообщил главный редактор американского издания Military Times Говард Олтмен.

Он заявил, что записал с Будановым интервью.

«Буданов сказал мне, что украинские войска использовали Javelin в бою», – написал в Твиттере американский журналист.

Вместе с тем, Олтмен не уточнил, при каких обстоятельствах и когда был применён противотанковый американский комплекс.

В этом же интервью Буданов заявил американскому журналисту, что уже в январе Москва нанесёт ракетные удары по «Незалежной», а российский десант высадится в Одессе и Мариуполе.

Напомним, ранее Россия призвала ввести эмбарго на поставку оружия для Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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