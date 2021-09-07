МИД Украины назвал помощь от США сигналом для России

Американская программа военной помощи Украине – это сигнал для России, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. По его мнению, Москву беспокоит все, что делает Киев сильнее.

«Именно к визиту Штаты дополнительно выделили до конца года помощь на военные нужды Украины, включая Javelin, это тоже сигнал России. В кулуарах визита американские партнеры об этом и говорили: что самый лучший сигнал России – это рост поддержки Украины со стороны США», – заявил Кулеба в эфире телеканала ICTV.

По его словам, американский президент Джо Байден заверил Зеленского, что не оставит Украину наедине с Россией. Вашингтон обещал использовать «дипломатические средства сдерживания» Москвы, параллельно участвуя в общих с Киевом и НАТО проектах в сфере безопасности. Прежде всего, безопасности в Черном море.

Кулеба отметил, что в России считывают все сигналы, поэтому отвечают «заявлениями, угрозами и шантажом».

Как сообщал «Новый День», США в 2021 году оказали Украине поддержку на 400 млн долларов. До конца года Штаты обещали военную помощь еще на 60 млн долларов и гуманитарную помощь из-за войны в Донбассе на 45 млн долларов. Киеву передадут некоторые виды оружия, включая противотанковый комплекс с самонаводящимися ракетами Javelin.

МИД России призвал международное сообщество признать факт гражданской войны на Украине и ввести эмбарго на поставку Киеву вооружений.

Киев, Наталья Рязанова

Киев. Другие новости 07.09.21

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