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NewDayNews.ru

Среда, 1 сентября 2021, 16:29 мск

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Байден одобрил пакет военной помощи Украине на 60 млн долларов

США окажут Украине военную помощь на 60 млн долларов. Американский президент Джо Байден одобрил эту меру накануне встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщили в Белом доме.

Штаты передадут Украине некоторые виды оружия, среди которых будет противотанковый комплекс с самонаводящимися ракетами.

«США предоставят Украине новый пакет помощи в области безопасности на 60 млн долларов. Он будет включать противотанковые системы Javelin и другие защитные летальное и нелетальное вооружение», – говорится в сообщении пресс-службы.

В Белом доме отметили, что в текущем году Америка оказала поддержку Украине на 400 млн долларов. За период с 2014 года сумма составила 2,5 млрд долларов.

Как сообщал «Новый День», в Киеве ждут от Зеленского подписания «стратегических документов» с четырьмя «ключевыми ведомствами» США и Всемирным банком во время его визита в Вашингтон.

Зеленский уже представил прессе и аналитическим агентствам план преобразования экономики Украины на 277 млрд долларов. Он призвал «американских партнеров» активно инвестировать в 80 проектов для создания «успешной и устойчивой Украины».

Вашингтон, Наталья Рязанова

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© 2021, РИА «Новый День»

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