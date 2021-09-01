Зеленский попросил у американцев денег под план апгрейда Украины

Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский представил план преобразования экономики своей страны. Украинский лидер призвал американцев инвестировать в проекты на $277 млрд.

Зеленский показал аналитикам и журналистам документ с названием «Больше справедливости, больше возможностей – строим успешную и устойчивую Украину». По словам президента, в ближайшие годы Украина должна стать «форпостом безопасности, цифровым, инфраструктурным и аграрным хабом».

«Есть четкое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Заложенные в плане более 80 проектов – это амбициозные проекты на общую сумму $277 млрд», – цитирует Зеленского его пресс-служба.

Финансировать проекты планируется из госбюджета, а также за счет инвестиций и «привлечения программ международной помощи». Зеленский призвал американских партнеров «активно присоединиться» к реализации плана.

Украинский лидер отметил, что за 30 лет Киев упустил немало возможностей, но старается наверстать – в стране уже происходят трансформации. Но властям приходится действовать «в условиях войны», поэтому ключевая цель всех изменений – «восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины».

Напомним, Владимир Зеленский прилетел в США после нескольких переносов его визита. Президент США Джо Байден согласился встретиться с украинским коллегой, но отказался выходить к прессе вместе с ним. Американский президент проведет отдельный брифинг.

В Киеве ожидают, что во время визита в Вашингтон Зеленский подпишет «стратегические документы» с четырьмя «ключевыми ведомствами» США и Всемирным банком.

Вашингтон, Наталья Рязанова

Вашингтон. Другие новости 01.09.21

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