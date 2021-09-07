Глава МИД Украины утверждает, что Кремль согласился обсуждать Крым на встрече Путин-Зеленский

Симферополь, Сентябрь 07 (Новый День, Иван Капустин) –Москва настолько хочет организовать личную встречу президентов РФ и Украины, что даже готова согласиться на внесение «вопроса Крыма» в повестку саммита.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такой вывод следует из заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о подтверждении Путиным готовности встретиться с Зеленским, но без обсуждения Крыма и Донбасса.

«Хорошая новость – они уже торгуются. Если начиналось со стороны Москвы, что непонятно, о чем говорить, категорически не совпадают повестки дня и видения этой встречи, то теперь они уже торгуются о ее повестке дня. Но саммитом «Крымская платформа» мы показали, что мы про Крым никогда не забудем, и Крым – это не та тема, по которой могут быть компромиссы. Я убежден, что тема Крыма будет в повестке дня в любых обстоятельствах, вопрос в том, как это будет публично освещаться», – рассуждает Кулеба.

В свою очередь, украинские эксперты усмотрели в заявлении украинского министра подтверждение полного отсутствия перспективы встречи президентов России и Украины. Они убеждены, что слова Кулебы являются «дешёвым пиаром».

Напомним, накануне киевский политолог Вадим Карасёв заявил, что президенту Украины совершенно не нужна встреча один на один с главой российского государства, так как её итоги будут предсказуемо сокрушительными для рейтинга Зеленского. Одновременно украинскому президенту крайне важно публично заявлять, что он жаждет встречи с Путиным ради достижения мира, но тот ему отказывает «по надуманным причинам».

Между тем, ещё недавно сам министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинял Москву в уклонении от встречи Путина и Зеленского.

Как известно, президент России Владимир Путин не раз заявлял, что готов к встрече со своим украинским коллегой, однако сразу предупредил, что не собирается обсуждать темы Крыма и Донбасса, так как Донбасс – это внутренннее дело Украины, а Крым – это российский регион.

В свою очередь, Зеленский настаивает на включении в повестку возможного саммита обсуждения конфликта на востоке Украины и «крымского вопроса».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Зеленский обманывает украинцев, убеждая их, будто всеми способами добивается встречи с российским лидером «ради достижения мира в Донбассе».

Крым. Другие новости 07.09.21

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