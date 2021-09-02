Россия призывает ввести эмбарго на поставку оружия для Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня, 2 сентября, что международное сообщество должно признать факт гражданской войны на Украине и добиваться эмбарго на поставку Киеву вооружений, – сообщает ТАСС.

«Международное сообщество должно признать, безусловно, факт гражданской войны на Украине, добиваться эмбарго на поставку вооружений в страну, которая истребляет собственное население», – заявила Официальный представитель МИД РФ.

«Киев запрещает оппозиционные политические партии, инакомыслие, уничтожает свободную прессу, журналистов. А им за это поставляют оружие», – цитирует Марию Захарову Интерфакс.

Ранее Москва призвала Вашингтон не делать из Киева «антироссийское оружие», поскольку это может плохо кончиться.

Следует напомнить, во время визита украинского президента в Вашингтон хозяин Белого дома распорядился выделить Украине помощь, включая поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin. Также, после подписания меморандума о взаимопонимании Вашингтон намерен с помощью Экспортно-импортного банка США намерен выдать Киеву 3 млрд. долларов

Ранее президент США Джо Байден распорядился выплатить Украине до $60 млн на оборону и военное образование. Деньги направят из средств Пентагона.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 02.09.21

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