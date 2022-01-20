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Четверг, 20 января 2022, 15:46 мск

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Глава МИД Украины: США и ЕС введут «разрушительные» антироссийские санкции, не дожидаясь вторжения РФ

Кулеба. Фото: МИД Украины

Соединённые Штаты уже разработали новый пакет «разрушительных» антироссийских санкций и намерены ввести их в действие, независимо от «российского вторжения на Украину».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе брифинга в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«США уже разработали пакет очень болезненных санкций против России, которые способны нанести разрушительный экономический удар... Принципиальным является то, что решение в Вашингтоне уже принято», – уверждает он.

По словам Кулебы, сейчас идут последние согласования по пунктам между США и их европейкми союзниками.

«США готовы применить всю мощь своих экономических и финансовых инструментов, чтобы перекрыть кислород российской экономике. РФ также потеряет доступ к целому ряду важных для ее развития технологий», – добавил глава МИД Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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