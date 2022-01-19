Украина призвала ЕC и США договориться о пакете санкций против России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что рестрикции ЕС и США позволят сдерживать «агрессию России», – сообщает RT.

«Наше главное ожидание сейчас от США и наших европейских партнеров – это чтобы они успешно договорились о сильном пакете санкций, которые будут применены к России», – заявил Кулеба.

По словам украинского министра, Блинкен проинформировал его о прогрессе в данном процессе.

Ранее глава МИД Украины встретился с делегацией конгресса США и заявил, что данный визит помогает сдерживать «российскую агрессию».

В свою очередь, государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой высказался об отношении Вашингтона к предложениям России по гарантиям безопасности.

По словам госсекретаря США, Россия представила целый ряд предложений, часть которых «обречена на провал, например, закрытие дверей НАТО для новых членов».

Также Блинкен заявил, что не везет на встречу в Женеве министру иностранных дел России Сергею Лаврову письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности.

Киев, Иван Бабурин

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