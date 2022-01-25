Официальный Киев вновь обрушил гнев на Германию

В отношениях Украины и Германии «наступает момент истины». Страны занимают всё более противоположную позицию относительно истинного смысла европейской безопасности и «агрессивных действий России».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Каждый кризис выводит отношения на момент истины. И сейчас с Германией мы вошли в момент истины по ряду фундаментально важных вопросов для безопасности и будущего Украины как независимого государства и евроатлантической безопасности в целом. И это те вопросы, которые я в начале вспомнил. Это поддержка самых мощных санкций против России со стороны Германии, это «Северный поток-2», это вопрос поставок оружия», – отметил министр и назвал непозволительным запрет ФРГ на поставки оружия Киеву.

«Есть один аспект – это двусторонняя поставка оружия от Германии Украине, но есть и другие, и вы об этом хорошо знаете. Есть вопрос предоставления разрешения Германией третьей стране о передаче оружия, есть вопрос согласия Германии на закупку оружия через систему НАТО. И это те вопросы, где мы считаем, вообще не может быть никаких разговоров о блокировании Германией чего-то в принципе», – приводит слова Кулебы «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее МИД Украины болезненно отреагировал на слова премьера Баварии о великой российской державе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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