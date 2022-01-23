МИД Украины болезненно отреагировал на слова премьера Баварии о великой российской державе

Заявление премьер-министра федеральной земли Бавария Маркуса Зедера о необходимости поддерживать диалог с Россией как великой державой и о бесполезности санкций «наносят ущерб украинско-германским отношениям и подрывают международные усилия для предотвращения новых волн агрессии России против Украины и агрессивных действий против других стран Европы».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в МИД Украины.

Кроме того, Киев возмущён словами Зедера о том, что нет никакой необходимости включать Украину в НАТО.

Напомним, накануне премьер Баварии дал интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine.

«С одной стороны, эти санкции уже давно малоэффективны, а с другой стороны они зачастую не меньше вредят нам. Например, отключение России от финансовой системы SWIFT. Закрытие газопровода «Северный поток-2» или даже прекращение всех поставок газа из России в целом коснулось бы и нашей страны. Даже в самый разгар холодной войны энергетическая связь между Советским Союзом и Германией не вызывала сомнений», – сказал Зедер.

«Несмотря на всю оправданную критику России, Западу в конечном счете придется ответить на ключевой вопрос: планируется расширение НАТО с включением Украины или нет? Вы, конечно, не можете позволить России диктовать здесь. Но все равно нужно дать ответ. На мой взгляд, ясно одно: расширение НАТО на восток с включением Украины еще долго не будет стоять на повестке дня», – отметил он.

«Россия – не региональное государство. Россия есть и останется великой державой. Мы крепко закреплены на Западе, но мы должны поддерживать связь с Москвой, даже если это всегда вызов», – добавил премьер Баварии.

Симферополь, Валентин Карамазов

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