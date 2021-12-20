«Успеть до вторжения»: США в спешке готовят «подавляющие санкции» против РФ – CNN

У США имеется только «окно в четыре недели» до «масштабного российского наступления на Украину». За это время Белому дому необходимо успеть донести до Москвы «серьёзные угрозы», чтобы «предотвратить вторжение».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на источники в администрации Байдена сообщает агентство CNN.

Издание отмечает, что Байден боится повторения «крымских ошибок», когда США и Европа проглядели подготовку захвата полуострова и не успели подготовить ответные меры и предупредить Москву и Путина о последствиях.

«То, что мы делаем, очень просчитано. Но у нас есть только около четырех недель, чтобы это осуществить», – сказал собеседник CNN.

По его словам, предыдущие санкции не идут ни в какое сравнение со срочно готовящимися новыми.

«Санкции, которые мы ввели в отношении России в 2014 году, были в основном направлены на то, чтобы сдержать среднесрочное и долгосрочное развитие конкретных российских государственных компаний, ограничив их доступ к рынкам капитала и технологиям США», – заметил сотрудник Белого дома и добавил, что сейчас санкции «будут подавляющими и повлекут за собой значительные издержки для российской экономики и их финансовой системы».

Напомним, ранее МИД Украины потребовал от Запада озвучить весь список готовящихся санкций против РФ, так как часто повторяемые туманные угрозы ввести «адские санкции» против Москвы в случае вторжения на Украину «имеют слабый эффект».

Отметим, Москва не раз предупреждала Киев, что Россия предпримет масштабные ответные меры на вторжение украинской армии в Донбасс.

Симферополь, Валентин Карамазов

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