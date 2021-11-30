Лукашенко предлагает разместить у себя российское ядерное оружие и признаёт Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 30 ноября, заявил, что его страна готова предложить России свою территорию для размещения ядерного оружия, если в Польше появится ядерное оружие стран НАТО, сообщает РИА Новости.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что если Германия откажется стать местом дислокации для этого типа вооружений, то они могут оказаться в других странах Европы, в том числе к востоку от немецких границ.

В интервью «РИА Новости» президент Белоруссии заявил: «Я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Белоруссию». На вопрос, о каких именно системах идет речь, Лукашенко ответил: «Мы договоримся какое».

Лукашенко также уточнил: «То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Белоруссии к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все «сараи» стоят на месте».

Кроме того, белорусский лидер добавил, что у Минска есть план и боевые части для реакции из-за маневров НАТО в Прибалтике.

«Я вынужден иметь планы и подразделения, части белорусской армии, которые будут реагировать на любую попытку здесь создать конфликт. На границе Прибалтики, Польши и Украины», – сказал Лукашенко.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в случае поступления предложения от президента Белоруссии Александра Лукашенко разместить на территории республики российское ядерное оружие вопрос будет рассмотрен «с учетом складывающейся обстановки».

«Вы знаете, что Белоруссия наш союзник, и также входит как одна из стран ОДКБ, и, безусловно, защита нашего государства и союзников, прежде всего, приоритет обороноспособности нашей страны. При этом Соединенные штаты Америки и их союзники размещают оружие вблизи наших границ, и, конечно же, оставаться безучастными к этому вопросу мы не можем. Если оно будет размещено, если поступит предложение такое от Александра Лукашенко, оно будет рассмотрено и министерством обороны Российской Федерации, и МИД России, и, безусловно, верховным главнокомандующим с учетом складывающейся обстановки», – сообщил Швыткин.

Кроме того, в интервью РИА Новости Александр Лукашенко заявил, что намерен посетить Крым, что будет означать признание полуострова частью России.

«Крым де-факто – это российский Крым. Мое посещение Крыма, на что я имею полнейшее право, под чьим бы протекторатом, руководством – это и мой Крым. Мне президент предложил, говорит: «Давай». Я говорю: «Ну показал бы Крым». «Нет вопросов». Если президент уже туда приехал с президентом России, слушайте, какие еще могут быть признания? Ни для меня, ни для Путина это не секрет», – заявил Лукашенко в интервью РИА Новости.

«Если президент уже туда (в Крым) приехал с президентом России. Слушайте, какие еще могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят» – резюмировал президент Белоруссии.

По словам Александра Лукашенко, вопроса признания Крыма как такового на повестке российско-белорусских отношений нет.

«Между мною и Путиным такого вопроса нет», – заявил Александр Лукашенко.

Минск, Иван Бабурин

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