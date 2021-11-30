В Киеве обвинили украинскую власть за решение Лукашенко признать Крым

Заявление Александра Лукашенко о признании Крыма де-юре российским и скорое официальное закрепление этих слов Минском стало результатом непродуманной политики украинского руководства, которое объявило дипломатическую и политическую войну белорусскому лидеру.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский.

«Непосредственная вина за то, что Беларусь в лице Лукашенко намерена признать незаконно аннексированный Крым российским, лежит на тех, кто считал, что Украина имеет право вмешиваться во внутренние дела Беларуси. На тех, кто голосовал зачем-то за непризнание результата белорусских президентских выборов, хотя достаточно было просто выразить озабоченность и призвать стороны к диалогу.

Эти шаги прямо привели к ущербу для нашей страны. И вопрос тут совершенно не в личности Лукашенко, за всю жизнь встречал только одного его симпатика. Вопрос в том, что это было невыгодно Украине, и об этом говорилось прямо. Но нет же, захотелось посамоутверждаться» – написал Бужанский у себя в Фейсбуке.

Между тем, по сообщениям украинских СМИ, авиакомпания «Белавиа» вскоре может начать регулярные полёты в Симферополь.

Симферополь, Иван Капустин

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