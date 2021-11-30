«Белавиа» может начать полёты в Симферополь после откровений Лукашенко о признании Крыма

Белорусская авиакомпания «Белавиа» может в ближайшее время начать регулярные полёты в Крым.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на свои источники в Минске.
Информация появилась после вчерашнего заявления Александра Лукашенко о признании полуострова российским не только де-факто, но и де-юре.
Для «Белавиа» с мая закрыты все украинские аэропорты, теперь ожидается, что белорусской авиакомпании закроют и воздушное пространство над Украиной для пролётов.
Однако, по словам экспертов, «Белавиа» может осуществлять полёты своих авиалайнеров в Крым не только из Минска, облетая Украину над РФ, но и из российских аэропортов.
Симферополь, Иван Капустин
© 2021, РИА «Новый День»
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