«Не от большого ума»: Москва ответила Зеленскому на слова о «грязном» российском газе

Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о «самом грязном в мире» российском газе. Такие заявления делаются «не от большого ума», подчеркнул министр, заметив, что украинские политики не перестают выступать со скандальными и сомнительными утверждениями.

По его словам, Киев не только сохраняет, но и наращивает русофобскую риторику ради того, чтобы удержать Запад на позициях поддержки украинской власти.

«Сейчас украинские коллеги упражняются в какой-то словесной эквилибристике: то считают, что Русь – это их исконное название. То говорят, что крещение Руси – это как раз праздник именно украинский, и так далее. Это печально. Сам президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ – самый грязный в мире», – сказал министр, выступая в МГИМО (цитата по ТАСС), заключив, что «это не от большого ума, если честно».

Как отметил Лавров, киевский режим спекулирует «на очевидном стремлении Запада всячески использовать различные методы, для того чтобы пытаться выводить Российскую Федерацию из равновесия, дестабилизировать <…> и, наверное, сделать нашу внешнюю политику менее активной». Чтобы «удерживать Запад на позициях поддержки украинской власти», Украина продолжает наращивать антироссийскую риторику и деятельность, полагает он.

Накануне Зеленский в рамках визита в Вашингтон провел встречу с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм, на которой заявил, что российский газ – «самый грязным в мире» из-за «выбросов метана при добыче и транспортировке, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции». Слова Зеленского приводятся на сайте офиса президента. Также он призвал начать консультации с США и ФРГ «по сохранению украинского транзита и обеспечению европейской энергетической безопасности» в свете проекта «Северный поток-2». Сегодня украинский президент проведет переговоры с президентом США Джо Байденом, где газовый вопрос, как заявляет Киев, будет обсуждаться в числе самых главных.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.09.21

Зеленский попросил у американцев денег под план апгрейда Украины. / В Сербии мусульмане взбунтовались против гимна страны. / Зауральцев с 1 сентября поздравили уральский полпред и курганский губернатор. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»