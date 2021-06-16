Зеленский назвал «Северный поток – 2» инструментом насилия над Украиной

Запуск газопровода «Северный поток -2» развяжет руки Кремлю в Донбассе и позволит ему принуждать Киев к прямому диалогу с Донецком и Луганском.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью иностранным СМИ заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Россия отказывется считать себя стороной конфликта на востоке Украины. Кроме того, Москва якобы намерена энергетически «задушить Украину».

«Когда будет «Северный поток – 2», можно будет тем или иным путем заблокировать как ситуацию по поставкам газа в Украину, так и транзит через Украину, все будут говорить об этом вопросе и все будут забывать о вопросе Донбасса.

Или толкать нас к решению этого вопроса (Донбасса) через диалог, как говорят наши российские коллеги, с «представителями Донбасса» – «ЛНР», «ДНР». С ними разговаривайте, это они, мы ни к чему. То есть они (представители РФ) уже в риторике отходят от того, что они являются стороной и субъектом этой войны, стороной конфликта», – пожаловался Зеленский.

Напомним, накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что строительство газопровода «Северный поток – 2» в ущерб транзитным возможностям украинской ГТС несёт прямую угрозу энергетической безопасности Европы.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.06.21

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