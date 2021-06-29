Украинский транзит газа доживает последние месяцы – киевский эксперт

Транзит российского газа через Украину в Европу «наверняка прекратится» раньше срока действия контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом», который истекает в 2024 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-советник главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Гламаздин.

По его словам, после запуска «Северного потока – 2» Москва готова пойти на кардинальное сокращение транзита через Украину, не считаясь с издержками, ради принуждения европейцев к использованию на полную мощь нового газопровода.

В связи с этим эксперт предрекает частичную консервацию украинской ГТС.

«Транзит газа через Украину наверняка прекратится. Даже несмотря на действующий до 2024 года контракт. Собственно, это и является главной целью строительства газопровода. РФ хорошо знает, как заставить европейцев согласиться на транзит через «Северный поток – 2». Украинская ГТС потребует существенного пересмотра режимов работы. Содержать её всю в рабочем состоянии, скорее всего, будет экономически нецелесообразным», – приводит слова Гламаздина «Политнавигатор».

Напомним, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко уже заявил, что Киев ищет инвесторов для спасения украинской ГТС.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.06.21

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