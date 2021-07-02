Киев обвинил Газпром в рекордном росте европейских цен на газ

Отказ российской компании «Газпром» увеличить объёмы транзита газа по украинской ГТС в условиях дефицита голубого топлива в Европе является «ценовым шантажом» ЕС со стороны России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил генеральный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью Financial Times.

«Европа не должна следовать этому ценовому шантажу «Газпрома», – сказал он, намекая на якобы стремление Москвы побудить, таким образом, Евросоюз к скорейшему запуску газопровода «Северный поток – 2».

На сегодняшний день цена тысячи кубометров газа в ЕС достигла 450 долларов – рекордных за последние 13 лет. Макогон утверждает, что проблема «искусственно создана Россией».

Как известно, «Газпром» отказался бронировать на июль дополнительный объём мощностей в размере 63,7 миллиона кубометров в сутки для транзита голубого топлива через Украину в Европу, где сейчас фиксируется острый дефицит газа из-за недопоставок СПГ с Ближнего Востока и планируемого профилактического ремонта трубопроводов «Северный поток – 1» и «Турецкий поток».

Однако «Газпром» чётко соблюдает условия транзитного контракта с «Нафтогазом», подписанного в 2019 году, и даже выкупил у ГТС Украины дополнительные транзитные мощности в объёме 15 миллионов кубометров в сутки.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.07.21

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