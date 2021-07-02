На Украине «раскусили» план Путина по принуждению ЕС к запуску «Северного потока – 2»

Российский «Газпром» воспользовался неожиданно возникшей ситуацией с дефицитом газа в ЕС и отказался от поставок дополнительных объёмов голубого топлива через украинскую ГТС. При этом Москва не нарушает контрактных обязательств по транзиту, взятых на себя по трёхстороннему договору с Украиной и Европой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко.

По его словам, таким образом, Россия вынуждает ЕС быстро согласовать все вопросы по скорейшему запуску «Северного потока – 2» после его достройки.

«Сегодня пик цены на газ в Европе. В чём причина? В том, что Россия не поставляет столько, сколько они сейчас готовы закупить. Но она это делает ровно в рамках контракта, она поставляет ровно столько, сколько надо. И сейчас не происходит главное летнее событие в ЕС – не закачивается в хранилища столько газа, чтобы на зиму его хватило.

У европейцев паника, именно поэтому риторика Макрона, Меркель, Еврокомиссии по Путину абсолютно изменилась. Они задаются вопросом. Россия могла бы больше заработать, если бы она больше поставляла, а нет, «Газпром» и Путина устраивает этот цена.

Теперь, вы или запускаете «Северный поток-2», и идёт газ по адекватной цене – или у вас будут очень большие зимние проблемы. И они этого боятся как огня», – рассуждает украинский экс-министр.

Ранее генеральный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью Financial Times обвинил Россию в «ценовом шантаже» ЕС из-за отказа «Газпрома» увеличить объёмы транзита газа через Украину в Европу.

Как известно, «Газпром» отказался бронировать на июль дополнительный объём мощностей в размере 63,7 миллиона кубометров в сутки для транзита голубого топлива через Украину в Европу, где сейчас фиксируется острый дефицит газа из-за недопоставок СПГ с Ближнего Востока и планируемого профилактического ремонта трубопроводов «Северный поток – 1» и «Турецкий поток».

Однако «Газпром» чётко соблюдает условия транзитного контракта с «Нафтогазом» и Еврокомиссией, подписанного в 2019 году, и даже выкупил у ГТС Украины дополнительные транзитные мощности в объёме 15 миллионов кубометров в сутки.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.07.21

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