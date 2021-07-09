«Громкий звонок!» – в Нафтогазе узнали об отказе Газпрома бронировать транзит через Украину

Российский «Газпром» не стал бронировать транзитные объёмы газа через украинскую ГТС на 2022 год, хотя должен был подать заявку до 30 июня текущего года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила советник председателя правления «Нафтогаза», бывшая замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

По её словам, это может свидетельствовать о том, что Россия после запуска «Северного потока – 2» собирается полностью отказаться от украинского транзита до окончания действия договора.

Напомним, согласно контракту от 2019 года, «Газпром» должен прокачивать через ГТС Украины 40 млрд кубометров газа ежегодно до 2024 года или, в случае отказа, полностью оплачивать транзитный тариф в указанном объёме.

«На следующий год «Газпром» даже не забронировал мощности на украинскую ГТС, как он должен был бы это сделать в соответствии с соглашением до 30 июня. То есть, они просто не дали свои запросы на бронирование мощностей. Да, действительно, договор между «Нафтогазом» и «Газпромом» предусматривает, что это будет объем в 40 миллиардов. Но он также предусматривает, что они дают заявку – на какие точки, когда и что они собираются поставлять», – тревожится советник главы «Нафтогаза».

«А в этом году они не дали свои предложения относительно того, как «Нафтогазу» бронировать мощности украинской ГТС. «Нафтогаз» забронировал на основании того, как это было в прошлом году. Но по моему глубокому убеждению, – это звонок, который очень громко звучит, что они вообще не собираются поставлять», – приводит слова Зеркаль «ПолитНавигатор».

Отметим, что в случае отказа «Газпрома» прокачивать газ через Украину Киев всё равно получит «транзитные деньги», однако «Нафтогазу» придётся распрощаться с «виртуальным реверсом» российского газа, который в реальности просто отбирался из транзитной трубы, и перейти к прямым закупкам голубого топлива в Европе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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