Поставки по газпопроводу «Ямал-Европа» остановлены до 10 июля

Поставки газа по газопроводу «Ямал-Европа» приостановлены до 10 июля 2021 года. Как сообщает ПРАЙМ, отгрузка остановлена в связи с плановым ежегодным техобслуживанием.

Как сообщал в конце июня «Газпром», сроки проведения плановых работ были согласованы в 2020 году. При этом и компания, и потребители учитывают остановку газопровода в своих планах.

«Ямал-Европа» идет из РФ в Белоруссию, далее в Польшу и Германию. По данным Еврокомиссии, в четвертом квартале прошлого года на этот трубопровод пришлась четверть поставок российского газа в ЕС (10 миллиардов кубометров).

Трубопровод «Ямал-Европа» недавно фигурировал в новостях в связи с конфронтацией ЕС и Беларуссии. Некоторые европейские политики предлагали ввести против ветки санкции в связи с несогласием с политикой, проводимой Александром Лукашенко.

Салехард, Елена Васильева

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