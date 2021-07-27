Газпром вновь отказался увеличивать транзит через Украину

Россия продолжает строго придерживаться обязательств по транзитному контракту с Украиной и ЕС и второй месяц подряд не бронирует дополнительные мощности по перекачке газа для Европы, испытывающей в этом сезоне острый дефицит голубого топлива.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные европейского мониторинга.

При этом «Газпром», согласно договору, своевременно бронирует «твёрдые» транзитные мощности в объёме 109 млн куб в сутки (40 млрд в годовом выражении), и даже немного больше (до 124 млн куб в сутки), полностью выбирая согласованные объёмы.

Что касается так называемых «прерываемых» (дополнительных) мощностей, то «Газпром» предпочитает отбирать недостающий Европе газ из своих хранилищ на территории ЕС, игнорируя настойчивые предложения от оператора украинской ГТС.

Напомним, ранее генеральный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что отказ российской компании «Газпром» увеличить объёмы транзита газа по украинской ГТС в условиях дефицита голубого топлива в Европе является «ценовым шантажом» ЕС со стороны России.

Между тем, президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Россия в полном объеме выполнит договор по транзиту газа через территорию Украины до 2024 года. Отметим, договором не предусматривается обязательство «Газпрома» бронировать дополнительные объёмы транзита через Украину.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.07.21

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