Путин: Россия выполнит обязательства по транзиту газа через Украину

Россия в полном объеме выполнит договор по транзиту газа через территорию Украины. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что российская сторона не отказывается от взятых на себя обязательств.

«Несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта и будет полностью их выполнять», – сказал глава государства в эфире телеканала «Россия 24». Видео размещено на сайте Кремля.

Владимир Путин не одобрил предложение президента Украины Владимира Зеленского обсудить запуск «Северного потока-2» в рамках нормандского формата. Российский лидер напомнил, что встречи «нормандской четверки» проводят для обсуждения политической ситуации на юго-востоке Украины.

«Это ничего не имеет общего с такими коммерческими проектами, как «Северный поток», «Северный поток ‒ 2» либо транзит нашего газа через территорию Украины», – заявил президент РФ.

В конце 2019 года Россия и Украина договорились о транзите российского природного газа в Европу. Срок контракта – 5 лет, из которых прошло только полтора года.

Напомним, «Нафтогаз» обеспокоен, что российский «Газпром» не подал заявку на бронирование транзитных объемов газа через украинскую ГТС на 2022 год. Украинская компания усмотрела в этом скорый отказ от сотрудничества в связи с запуском трубопровода «Северный поток-2».

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 13.07.21

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