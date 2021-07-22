Украинские энергетики призвали прощаться с газовым транзитом

Соглашение США и Германии по достройке «Северного потока-2», не даёт никаких гарантий Украине на продолжение транзита российского газа через её территорию после 2024 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил член наблюдательного совета украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По его словам, продекларированные в тексте документа намерения Германии «уговорить Россию» продолжить транзит газа через Украину напоминают «прикладывание подорожника к перелому».

«Сделка США и Германии по «Северному потоку-2» – это не какой-то там документ или, как у нас даже его называют, соглашение. Это письмо, которое подтверждает сотрудничество США и Германии, и в нём рассматриваются также вопросы транзита по ГТС Украины. Всё это нельзя назвать соглашением.

Если смотреть на всё это с точки зрения того, что интересовало Украину, то есть – судьбы транзита через её ГТС, то понятно, что эта сделка Украине ничем не поможет. Это как если бы подорожником лечить серьёзную травму, например перелом – можно прикладывать подорожник к перелому и говорить, что это лекарство, но он не решит проблему», – привёл сравнение Корольчук.

«Более того, это письмо, которое написали США и Германия, без России теряет даже статус письма. Это просто сели, написали какой-то там себе приблизительный план, и согласовали его. Речь идёт о российском газе, Россия поставщик этого газа. С ней это соглашение было бы более серьезным. Действительно серьезным оно было бы, если бы в нём участвовала ещё четвёртая сторона – конкретные компании, например объединённые в пул, от имени которого выступает какая-то ассоциация, которые бы гарантировали что они действительно будут покупать российский газ в определенном объёме, и этот объём действительно будет поставляться через ГТС Украины. Всего этого нет», – отмечает украинский эксперт.

«Таким образом, все вот эти так называемые политические гарантии не имеют никакого отношения к конкретным договорам о покупке и транзите газа. Поэтому вся эта мифическая борьба Украины против «Северного потока-2» и закончилась таким закономерным результатом», – приводит слова Корольчука «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур признал нулевое влияние «Вашингтонской декларации» Байдена и Меркель на сохранение Украиной газового транзита.

Отметим, что в Кремле не исключили продолжения транзита российского газа через Украину после 2024 года при условии, что это будет коммерчески выгодно для «Газпрома».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.07.21

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