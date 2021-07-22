Дело не в транзите, а в спросе – в МИД РФ высказались о судьбе украинской ГТС

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия готова будет продлить после 2024 года контракт на транзит газа через Украину, если к тому времени сложится благоприятная экономическая конъюнктура в газовой сфере на европейском рынке.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«По оценкам ведущих мировых агентств, потребность в газе будет только увеличиваться. На самом деле именно этим должны руководствоваться конечные потребители. Поскольку транзит – это не первичный, а вторичный элемент в газовых отношениях. Будет спрос, будет и транзит», – приводит слова Грушко РИА Новости.

Напомним, что согласно «Вашингтонской декларации» по «Северному потоку-2», Германия обязалась «уговорить Россию» продлить транзит газа по украинской ГТС ещё на десять лет.

Ранее член наблюдательного совета украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук призвал попрощаться с газовым транзитом, а бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур признал нулевое влияние «Вашингтонской декларации» Байдена и Меркель на сохранение Украиной транзита российского газа.

Отметим, что в Кремле не исключили продолжения транзита газа через Украину после 2024 года при условии, что это будет коммерчески выгодно для «Газпрома».

Симферополь, Валентин Карамазов

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