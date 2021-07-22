В Кремле оценили соглашение США и Германии по «Северному потоку-2»

Соглашение между США и Германией по «Северному потоку-2» содержит положения, которые Россия готова приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Но с некоторыми моментами Москва никак не может согласиться.

Так, Россия готова оставаться «гарантом энергетической безопасности европейского континента», а ее обвиняют во «вредоносных действиях».

«Мы категорически не согласны с такой формулировкой. Ни на Украине, ни за ее пределами… никакими вредоносными действиями Россия не занималась. И не занимается», – цитируют Пескова «Известия».

Представитель Кремля напомним, что президент РФ Владимир Путин уже заявлял: Россия не использует энергоресурсы как инструмент для политического давления.

«Это вопрос исключительно экономической целесообразности и рентабельности», – пояснил пресс-секретарь главы государства.

Взятое Германией обязательство содействовать, чтобы транзит газа через Украину был продлен после 2024 года, Песков сравнил с заочным сватовством.

«Здесь, конечно, никак не упоминается Российская Федерация, а ведь это соглашение может продлеваться между Украиной и РФ. Поэтому тут слегка такой эффект «без меня меня женили», – сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Как сообщал «Новый День», Вашингтон и Берлин договорились завершить строительство газопровода «Северный поток-2». Условием стало обязательство Германии способствовать продлению транзита газа из России через Украину.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 22.07.21

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