«Вся в дырах»: украинская ГТС перестала быть гарантией от «российского вторжения» – киевский эксперт

ГТС Украины дышит на ладан и уже не является гарантией от «нападения России», которая обзавелась обходными трубопроводами для бесперебойной подачи газа в Европу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политтехнолог Андрей Кучер.

Он утверждает, что Москва только и думает о том, как «захватить Украину», а угрозы Запада Кремлю в реальности не действуют.

Отметим, ранее президент РФ предупредил Киев о катастрофических последствиях для украинской государственности, если «Незалежная» нападёт на Донбасс или разместит на своей территории базы НАТО.

«Та транзитная труба, она уже изношена, она с огромными дырами, ее нужно латать полностью…

Что касается провокаций и договоренностей с Россией – ну кто в них верит, давайте будем реалистами! Мы уже столько ходим с этими розовыми очками, носимся с этой ГТС, что просто должны хоть раз прийти, откровенно сказать: ГТС просто в плачевном состоянии, ГТС не является гарантией против нападения России, потому что она уже напала!

Россия, если хочет, она это сделает… Россия будет провоцировать. Договоренности с Россией – это просто фейк, в который верить нельзя», – приводит слова Кучера «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.07.21

«Раскалывает общество» – украинские телевизионщики отказались дублировать «Сватов» на мове. / Украинский депутат устроил протест возле Капитолия из-за сделки по «Северному потоку-2». / «Хочет пожить хорошо» – в Киеве пророчат Меркель большую должность в Газпроме. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»